وزارة النقل: وصول رحلة إجلاء العراقيين من مدينة مشهد

2020/04/19 | 11:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل عن وصول رحلة اجلاء العراقيين من مدينة مشهد الايرانية.وذكر بيان للوزارة وتلقته وكالة صدى : ” اجلينا 657 مواطنا عراقيا على متن الرحلات الاستثنائية للناقل الوطني ، توزعت على اربع رحلات باتجاه العاصمة بغداد “.واضاف :” ان الرحلة الاستثنائية الاولى التي نفذتها الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية باحدى طائرات اسطولها

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