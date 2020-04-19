باحثان من جامعة كربلاء يحصلان على براءة اختراع الأولى من نوعها عالميا

2020/04/19 | 11:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاءحصل باحثان من جامعة كربلاء على براءة اختراع هي الأولى على المستوى العالمي تضمنت استخدام مواد عضويَّة لتقليل الخسائر التي تتعرض لها المجتمعات جراء الحرائق.وقال مدير إعلام الجامعة أحمد علي العوادي في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز”، اليوم الاحد، إن “الباحثين حصلا على براءة اختراع من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعيَّة في وزارة […]

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