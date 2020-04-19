الصادقون لـ”العهد نيوز”: يجب الإسراع بصرف المنح المالية للعوائل المتعففة

2020/04/19 | 11:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان، الحكومة إلى الإسراع بصرف المنحة المالية التي أقرتها خلية الازمة للعوائل المتعففة، مؤكدا أن هناك إعداد كبيرة من العوائل الفقيرة لا تمتلك راتبا شهريا قد تضررت بسبب الحظر الصحي.وقال ذيبان في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاحد إن “صرف المنحة المالية التي اقرتها خلية الازمة للعوائل الفقيرة واجب شرعي […]

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