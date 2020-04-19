2020/04/19 | 11:08 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موظفو العقود والاجر اليومي في كهرباء البصرة يضربون عن العمل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/19 | 11:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موظفو العقود والاجر اليومي في كهرباء البصرة يضربون عن العمل) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موظفو العقود والاجر اليومي في كهرباء البصرة يضربون عن العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).