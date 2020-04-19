محافظ البصرة يوضح أسباب زيادة أعداد الإصابات بكورونا

2020/04/19 | 11:08 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أوضح محافظ البصرة أسعد العيداني، الأحد، أسباب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا ، مؤكداً أن الوضع الصح...

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