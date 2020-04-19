زراعة المثنى: تأخير فتح السايلوات عطل تسويق المحاصيل

2020/04/19 | 11:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/المثنى ..اعلنت مديرية زراعة المثنى ،الاحد، ان تاخير فتح السايلوات عطل تسويق محاصيل الحنطة والشعير في المحافظة.وقال مدير زراعة المثني عامر جبار في تصريح لـ/المعلومة/، ان”تاخير فتح السايلوات في المحافظة ادى الى صعوبة تسويق المحاصيل و تضيع وفرة محصولي الحنطة والشعير”.واضاف ان”زراعة المثنى مهمتها ايصال المحصول الى السايلو لكن وزارة التجارة هي […]

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