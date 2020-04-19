2020/04/19 | 11:08 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/المثنى ..
اعلنت مديرية زراعة المثنى ،الاحد، ان تاخير فتح السايلوات عطل تسويق محاصيل الحنطة والشعير في المحافظة.
وقال مدير زراعة المثني عامر جبار في تصريح لـ/المعلومة/، ان”تاخير فتح السايلوات في المحافظة ادى الى صعوبة تسويق المحاصيل و تضيع وفرة محصولي الحنطة والشعير”.
واضاف ان”زراعة المثنى مهمتها ايصال المحصول الى السايلو لكن وزارة التجارة هي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زراعة المثنى: تأخير فتح السايلوات عطل تسويق المحاصيل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعلنت مديرية زراعة المثنى ،الاحد، ان تاخير فتح السايلوات عطل تسويق محاصيل الحنطة والشعير في المحافظة.
وقال مدير زراعة المثني عامر جبار في تصريح لـ/المعلومة/، ان”تاخير فتح السايلوات في المحافظة ادى الى صعوبة تسويق المحاصيل و تضيع وفرة محصولي الحنطة والشعير”.
واضاف ان”زراعة المثنى مهمتها ايصال المحصول الى السايلو لكن وزارة التجارة هي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زراعة المثنى: تأخير فتح السايلوات عطل تسويق المحاصيل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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