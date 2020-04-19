كورونا يدفع ريال مدريد لاتخاذ قرار حاسم بشأن هاري كين

2020/04/19 | 11:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتخذ نادي ريال مدريد الإسباني، قرارًا حاسمًا بشأن لاعب فريق توتنهام الإنجليزي، هاري كين، بعد ارتباطه بإمكانية الحصول على خدماته في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.وبحسب صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، فإن “ريال مدريد لا ينوي التقدم بعرض للحصول على خدمات هاري كين في فترة الانتقالات الصيفية القادمة”.وأشارت إلى أن “السبب في ذلك يعود […]

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