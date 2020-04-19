ارتفاع إصابات كورونا في سلطنة عمان إلى 1266 حالة

2020/04/19 | 11:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الصحة العمانية الأحد، عن تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في السلطنة إلى 1266 حالة.وقالت الوزارة، في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني اليوم، إن الإصابات الجديدة تشمل 15 حالة لعمانيين، و71 لغير عمانيين.وأشارت إلى أن 233 إصابة تماثلت للشفاء، مشيرةً إلى تسجيل ست حالات وفاة.[…]

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