إعلان الحرب على عدو أشد “فتكا”

2020/04/19 | 11:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قبل أزمة فيروس كورونا، وضع مايكل أوسترهولم، أستاذ علم الأوبئة الشهير في جامعة مينيسوتا، تصورا لسيناريو وبائي.أوسترهولم، في كتاب “العدو الأكثر فتكا” مع مارك أولشكر، تنبأ بأن أول الضحايا سيكون نموذج الأعمال العالمي الآني.إذا لم يتمكن مصنع في الصين فجأة من العمل، بسبب مرض 30 أو 40 في المائة من […]

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