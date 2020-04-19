انتحار فتاة ببندقية صيد في كركوك

2020/04/19 | 11:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، يوم الأحد، بانتحار فتاة بواسطة بندقية صيد في المحافظة.وقال المصدر لـشفق نيوز، إن "فتاة تبلغ من العمر 18 عاما اقدمت على الانتحار بواسطة بندقية صيد في منطقة دروازه بمحافظة كركوك".من جانبها قالت شرطة كركوك لـشفق نيوز، إن "اسباب الانتحار مجهولة، وأنها سفتح تحقيقا لكشف ملابسات الحادث".

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