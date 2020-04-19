حبيب يطالب بإجراءات حكومية أسرع وإستثنائية لإعادة العراقيين في الخارج

2020/04/19 | 11:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]طالب عضو مجلس النواب آراس حبيب ، اليوم الاحد، بإجراءات إستثنائية وسريعة لإعادة العراقيين العالقين في الخارج.

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