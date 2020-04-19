العيداني يكشف عن اسباب زيادة الاصابات بكورونا في البصرة

2020/04/19 | 11:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف محافظ البصرة، أسعد العيداني، اليوم الاحد، أسباب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا ، مؤكداً أن الوضع الصحي في المحافظة تحت السيطرة.

وقال العيداني في تصريح صحفي، إن "أعداد الإصابات بفيروس كورونا في محافظة البصرة مقارنة بعدد سكان المحافظة يعد جيداً وتحت السيطرة، كما أن هناك حالات شفاء بمعدلات متزايدة".

وأضاف أن "أسباب زيادة الإصابات بكورونا خلال الأيام الماضية يرجع إلى موقع المحافظة الحدودي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكذلك تعد منطقة مفتوحة على البحر".

وتابع أن "تواجد الشركات النفطية والحركة التجارية ينعكس على عدد الوافدين للمحافظة مما تزيد فرص الإصابات بالفيروس".

وبين أن "حالات الإصابات الأخيرة كان من المفترض أن تظهر قبل 6 أيام إلا أن تأخر إرسال نتائج الفحص من بغداد أدى إلى ظهور هذه الأعداد المتزايدة من الإصابات".

ولفت إلى أن "البصرة تمتلك أطباء أكفاء وكوادر صحية متميزة، أشادت بعملهم خلية الأزمة النيابية عندما زارت المحافظة ودعت إلى دعمهم ومساندتهم".

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