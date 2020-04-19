لجنة الاقتصاد النيابية تناقش المشاريع الصناعيّة والزراعيّة

2020/04/19 | 11:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد بحثت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابيّة النائبة “ميثاق الحامديّ”مع رئيس جامعة البصرة الدكتور “سعد شاهين”، و رئيس غرفة صناعة البصرة “ماجد رشك”، ورئيس اتحاد المقاولين “محسن جلوب” وعدد من أساتذة وعمدّاء جامعة البصرة، إقامة المشاريع الصناعيّة والزراعيّة تحضيراً لانطلاق مشروع تشغيل الشباب في البصرة.وقالت “الحامديّ” في تصريحٍ صحفيٍّ :”بحثنا خلال الاجتماع […]

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