الدفاع النيابية لـ”العهد نيوز”: أمريكا تعيق رغبة العراق بتأمين أجواءه

2020/04/19 | 11:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي، عن رغبات امريكية لمنع العراق من شراء اسلحة متطورة لحماية اجواءه.وقال الزيادي، في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم الاحد إن “الولايات المتحدة الأمريكية تقف عائق امام حماية العراق الأجواء العراقية”. وأضاف أن “أمريكا تحاول فرض رغبات معينة على العراق لشراء أسلحة أثبتت فشلها في دول أخرى”، مشيراً […]

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