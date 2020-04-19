“أنباء كاذبة”.. ماذا يقصد ترامب؟.. مارجريت سوليفان

2020/04/19 | 11:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتبت: مارجريت سوليفان أنفق الرئيس الأميركي دونالد ترامب جانباً كبيراً من عطلة عيد الفصح، في التذمر من التقارير الصحفية التي أوضحت تقاعس إدارته عن الاستجابة المبكرة لفيروس كورونا، مما أدى إلى فقدان آلاف الأرواح، وفي الرابع من أبريل، نشرت صحيفة «واشنطن بوست» تقريراً، يفيد أن الأمر استغرق 70 يوماً بين إخطار ترامب بخطورة تهديد كورونا […]

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