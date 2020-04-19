في الذكرى 72 تأسيس اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق ... سفر مجيد ، ونضال مضىء - حافظ الجاسم

2020/04/19 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حافظ_الجاسم ان الناظر الى التاريخ السياسي الحديث وما جرى فيه من ثورات وانتفاضات ادت الى تغيرات كبيرة في المفاهيم السياسية للدول والتوجهات الحكومة لا يلبث الا ان ينبهر ويعجب بما سطره الطلاب في هذه الحركات ودورهم المتعاظم فقي تبنى الافكار التقدمية والثورية وقيادة الحركات الاحتجاجية , او على الاقل دورهم الكبير في دعم حركات الاحتجاج .وفي العراق فان التاريخ السياسي حافل بما سطرته الفئات الطلابية في تاريخة الحد......

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