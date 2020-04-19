وباء الرأسمالية الفيروسية المتجددة - عيسى ربضي

2020/04/19 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عيسى_ربضي ما عُرف باسم وباء كورونا ( كوفيد 19 المتجدد) عرى بسرعة هائلة الرأسمالية ليظهرها بأصدق صورها- حقيقتها العارية.



لست بصدد تناول الوضع "الصحي" الناتج عن انتشار وباء فيروسي ولست بصدد فحص او التعليق حتى على نظريات انتشار هذا الوباء وأصله وهل هو مؤامرة اقتصادية او حرب بيولوجية ولا حتى اذا كان هنالك لقاح له او لن يكون.



لكن ما يهمني بهذه اللحظة القاء الضوء على الأثار المحتملة لما صنعته الرأسمالية المهيمنة ......

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