زراعة المثنى: تاخير فتح السايلوات عطل تسويق محاصيل الحنطة والشعير في المحافظة

2020/04/19 | 11:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنى اعلنت مديرية زراعة المثنى ،اليوم الاحد، ان تاخير فتح السايلوات عطل تسويق محاصيل الحنطة والشعير في المحافظة.وقال مدير زراعة المثني عامر جبار، ان”تاخير فتح السايلوات في المحافظة ادى الى صعوبة تسويق المحاصيل و تضيع وفرة محصولي الحنطة والشعير”.واضاف ان”زراعة المثنى مهمتها ايصال المحصول الى السايلو لكن وزارة التجارة هي التي تحدد مواعيد […]

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