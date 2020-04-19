استراليا تدعم اتهام ترامب للصين وتطالب بتحقيق دولي عن اصل

2020/04/19 | 11:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/سدني طالبت أستراليا اليوم الأحد ،بتحقيق دولي في أصل الفيروس وكيفية انتشاره، لتعلن بذلك انضمامها إلى قائمة متنامية من الدول التي تمارس ضغطًا على الصين بسبب إدارتها لأزمة فيروس كورونا المستجد.وقالت ماريس بين وزيرة الخارجية الأسترالية إن قلقها فيما يتعلق بشفافية الصين بلغ “نقطة عالية جدًا”، وتابعت “المشاكل المتعلقة بفيروس كورونا يجب أن تكون موضع مراجعة مستقلة وأعتقد أن من المهم أن نفعل ذلك”.الجدير بالذكر شهدت العلاقات بين أستراليا والصين تدهورًا وسط اتهامات أسترالية بتدخل الصين في الشؤون الداخلية وتصاعد القلق مما ترى أنه نفوذ صيني متنام في منطقة المحيط الهادي.وتأتي مطالبة أستراليا بالتحقيق في أصل فيروس كورونا في وقت يصعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداته لبكين إذ يتهمها هو وكبار مساعديه بغياب الشفافية بعد انتشار الفيروس.وحذر ترامب أمس السبت، إأن الصين يجب أن تواجه عواقب إذا اتضح أنها كانت “مسؤولة عن علم” عن الجائحة، من جانبها فتنفي الصين تلك الاتهامات.وانتشر الفيروس في مختلف أنحاء العام وتشير إحصاءات إلى أنه أصاب حوالي 2.3 مليون فرد، وتسبب في وفاة ما يقرب من 160 ألفا منهم.

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