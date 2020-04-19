اكتشاف الحبر الذي استخدمه الإنسان للكتابة قبل ألف عام

2020/04/19 | 11:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قام العلماء بعد أبحاث مضنية بإعادة تصنيع نوع من الصبغات التي استخدمها الإنسان سابقا في الكتابة والتلوين قبل 1000 عام تقريبا.وبحسب مجلة “sciencenews” العلمية، قام العلماء بإحياء لون أرجواني مائل إلى الأزرق والذي فقد أصله النباتي التي كان يستخرج منه بسبب ظهور الأحبار الحديثة.الصبغ المسمى “folium”، والذي كتبت به مخطوطات العصور الوسطى […]

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