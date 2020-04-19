2020/04/19 | 11:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء المقدسة..أعلنت مطبعة الكفيل التابعة للعتبة العباسية، الاحد، عن انتاج 10 الاف قناع داعم للوقاية ضد فيروس كورونا للملاكات الطبية والدفاع المدني والقوات الامنية.وقال مدير المطبعة فراس الابراهيمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المطبعة انتجت 10 آلاف قناع داعم للوقاية من فيروس كورونا تستخدمه الكوادر الطبية في المستشفيات والمؤسسات الصجية وفرق الدفاع المدني، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة العباسية تصنع 10 الاف قناعا داعما للوقاية ضد فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة العباسية تصنع 10 الاف قناعا داعما للوقاية ضد فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).