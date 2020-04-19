النجف تعلن إصابة واحدة وشفاء 18 مريضاً بفيروس كورونا

2020/04/19 | 11:29 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت محافظة النجف، يوم الأحد، ارتفاع حالات الشفاء والإصابات بفيروس كورونا.وقال رئيس خلية الازمة محافظ النجف لؤي الياسري، إن "18 مصابا بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء وغادروا مستشفى الحكيم العام"، مشيرا إلى "تسجيل إصابة واحدة جديدة ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 283 حالة".وأعلنت دائرة صحة النجف أمس السبت تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة الواقعة جنوبي البلاد.

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