البصرة تعلن 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا وست حالات شفاء

2020/04/19 | 11:29 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة البصرة، يوم الأحد، عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات شفاء.وذكر بيان للدائرة ورد لـشفق نيوز، أن "الحالات الموجبة الجديدة ليوم الأحد، بلغت 17 حالة"، موضحا أن "الحالات التي تماثلت للشفاء الجديدة 6، فيما لم تسجل المحافظة أية حالة وفاة".وتابع البيان أن "عدد الحالات الموجبة التراكمية ارتفع إلى 258، (17 وفيات+ 120 شفاء + 121 قيد العلاج )".

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