تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البصرة وتماثل 7 مصابين للشفاء

2020/04/19 | 11:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

اعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، الاحد (19 نيسان 2020)، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحا...





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