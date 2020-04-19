عبد المهدي يترأس اجتماعاً لمناقشة حظر التجوال ودعم الملاكات الصحية

2020/04/19 | 11:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الأحد، اجتماعاً لمناقشة حظر التجوال ودعم الملاكات الصحية.

وذكر المكتب الاعلامي، لعبد المهدي، أن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية عقدت اجتماعا برئاسة، رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي لمناقشة حظر التجوال ودعم الملاكات الصحية".

وجدد وزير الصحة، جعفر صادق علاوي، يوم أمس السبت، التأكيد على اتخاذ قرار بفرض حظر التجوال الجزئي خلال ايام شهر رمضان، فيما اشار ان زيادة مضطردة بأعداد الإصابات بكورونا قد تعيدنا الحكومة للحظر الشامل.وقال علاوي في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، ان "العراق نجح في مواجهة كورونا وما يسجل من ارقام غير عال وفي الحدود المسيطر عليها والإجراءات الاستباقية التي اتخذها العراق، ومن بينها ايقاف حركة الطيران مع الدول الموبوءة كالصين وايران واغلاق الحدود مع الأخيرة ساهمت بشكل كبير بتقليل عدد الإصابات في البلاد وعدم تفشي المرض".





وحسم الوزير الجدل بشأن إمكانية فرض الحظر الجزئي خلال الايام القادمة قائلاً "بالنسبة للحظر الجزئي..



اتخذنا قراراً بتخفيف حظر التجوال في شهر رمضان، حيث سيفرض من الساعة السادسة مساءً للسادسة صباحاً"، مضيفا: "سنراقب الوضع الصحي في شهر رمضان، واذا حصلت زيادة غير مسيطر عليها بعدد الإصابات بكورونا سنعود للحظر الشامل".

بغداد اليوم- البصرة

اعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، الاحد (19 نيسان 2020)، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقالت صحة البصرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكوادر الطبية في المحافظة سجلت 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأحد (19 نيسان 2020)، وصول الشحنة الثالثة من المساعدات الصينية الخاصة بمواجهة فايروس كورونا المستجد، يوم غد الاثنين.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، أن "الشحنة الثالثة من المساعدات الصينية ستصل ل

بغداد اليوم- النجف

اعلنت دائرة صحة النجف، الاحد (19 نيسان 2020)، تماثل 18 مصاباً بفايروس كورونا للشفاء في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "18 مصاباً بفايروس كورونا في محافظة النجف تماثلوا للشفاء التام".

وأضا

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