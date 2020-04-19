الصحة تعلن وصول شحنة ثالثة من المساعدات الصينية يوم غد الاثنين

2020/04/19 | 11:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأحد (19 نيسان 2020)، وصول الشحنة الثالثة من المساعدات الصينية الخاصة بمواجهة فايروس كورونا المستجد، يوم غد الاثنين.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، أن "الشحنة الثالثة من المساعدات الصينية ستصل للعراق يوم غد الاثنين".

وكانت خلية الازمة، قد أعلنت، الأربعاء (08 نيسان 2020)، وصول الدفعة الثانية من المساعدات الطبية الصينية الى مطار العاصمة بغداد.

وذكر الفريق الاعلامي للجنة الامر الديواني (55)، أن "طائرة الشحن التي تحمل الدفعة الثانية من المساعدات الطبية الصينية وصلت الى مطار بغداد".

قبل ذلك، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الثلاثاء (07 نيسان 202)، وصول الطائرة العراقية الى الصين لتحميل معدات ومستلزمات لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "وصلت فجر اليوم طائرة (c130) التابعة الى قيادة القوة الجوية العراقية الى جمهورية الصين الشعبية لتحميل معدات ومستلزمات طبية ووقائية لمكافحة جائحة فايروس كورونا، للحد من انتشار هذا الفايروس الخطير".

وأضافت أن "هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة المبادرات التي تقدمها وزارة الدفاع لخدمة شعبنا الغالي وخاصة في الظرف الاستثنائي الحالي الذي يشهد انتشار جائحة فايروس كورونا، بالاضافة الى توفير الامكانيات كافة من اجل دعم القطاع الصحي".

بغداد اليوم- البصرة

اعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، الاحد (19 نيسان 2020)، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقالت صحة البصرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكوادر الطبية في المحافظة سجلت 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل

بغداد اليوم-بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الأحد، اجتماعاً لمناقشة حظر التجوال ودعم الملاكات الصحية.

وذكر المكتب الاعلامي، لعبد المهدي، أن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية عقدت اجتماعا برئاسة، رئيس مجلس الوزراء، عادل ع

بغداد اليوم- النجف

اعلنت دائرة صحة النجف، الاحد (19 نيسان 2020)، تماثل 18 مصاباً بفايروس كورونا للشفاء في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "18 مصاباً بفايروس كورونا في محافظة النجف تماثلوا للشفاء التام".

وأضا

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