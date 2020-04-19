هل يحمي فيتامين “د” من خطر الإصابة بـ”كوفيد 19″؟

2020/04/19 | 11:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يدرس مجموعة من العلماء وجود صلة محتملة بين معدلات النجاة من الإصابة بفيروس كورونا ومستويات فيتامين “د” داخل الجسم.وستتسعى تجارب لمدة عشرة أسابيع وتضم 200 مريض بـ”كوفيد 19″ في جامعة غرناطة الإسبانية إلى تحديد ما إذا كان “فيتامين د” يمكن أن يساعد في مكافحة الإصابة بالمرض، حسبما جاء في تقرير لصحيفة The Daily […]

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