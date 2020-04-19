الصحة العالمية : المعطيات الجديدة تشير إلى تسارع إصابات كورونا وتراجع الوفيات عالمياً

2020/04/19 | 11:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل أكثر من خمسة وثمانين ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم في إحصائية تشير إلى تسارع وتيرة ارتفاع المصابين بالوباء.

وأكدت المنظمة ان هذا التسارع مخيف للغاية حيث تجاوزت اعداد الإصابات حاجز المليونين وثلاثمئة الف إصابة، مشيرة الى أن الزيادة الأخيرة فاقت احصائيات اليومين الماضيين بشكل كبير.

وأوضحت المنظمة أن حصيلة الوفيات اليومية قد انخفضت لتسجل ستة الاف وسبعمئة وعشر حالات، مبينة أن هذا التراجع في الوفيات مقارنة مع الإحصائية السابقة يكون بواقع الفي حالة.

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