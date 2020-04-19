الديمقراطي الكردستاني : مباحثات جارية بين إقليم كردستان والكاظمي

2020/04/19 | 11:36 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، فيان صبري، وجود مباحثات غير رسمية بين إقليم كردستان ورئيس الوزراء العراقي المكلف، مصطفى الكاظمي.

وقالت صبري إن المشاورات الرسمية بين الجانبين لم تبدأ حتى الآن، لكن هنالك مباحثات غير رسمية، لافتة إلى وجود طريقتين لاختيار الوزراء، الأولى هي أن يحدد الكاظمي وزراءه ثم يعرضهم على الأطراف السياسية، والثانية أن تقدم الكتل السياسية مرشحيها للحقائب الوزارية وحينها يقرر الكاظمي بشأنهم.

وحول التسريبات المتعلقة بالتشكيلة الحكومية، أشارت إلى أن ما يتم تداوله في الإعلام بعيد عن الصحة، وقد نفاه الكاظمي شخصياً.

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