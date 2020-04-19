نائب عن سائرون: عملية تشكيل الحكومة تمر بأصعب مراحلها

2020/04/19 | 11:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي , الاحد , ان مرحلة تشكيل الحكومة تواجه صعوبات بسبب بعض القوى السياسية تحاول استمرار الازمة السياسية بهدف افشال العملية السياسية, فيما أشار إلى ان تشكيل الحكومة المقبلة تمر باصعب مراحلها.وقال المسعودي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “بعض القوى السياسية مازالت غير مقتنعة بالعملية […]

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