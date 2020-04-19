ضمن “كبح الجائحة”.. هيئة الحشد الشعبي تنفذ حملة تعفير وتوعية في أبو دشير ببغداد

2020/04/19 | 11:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت هيئة الحشد الشعبي، الاحد، حملة تعفير وتوعية في منطقة أبو دشير ببغداد للوقاية من فايروس كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى انه “ضمن عملية كبح الجائحة نفذ اللواء 14 للحشد الشعبي حملة تعفير واسعة للوقاية من تفشي فايروس كورونا في منطقة أبو دشير ببغداد “، لافتا الى ان “الحملة رافقتها مديرية

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