روسيا.. مكافأة مالية للمتعافين من “كورونا” بشرط التبرع ببلازما الدم

2020/04/19 | 11:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرحت السلطات في العاصمة موسكو، اليوم الأحد، عن تقديم بدلاً مالياً للمتبرعين ببلازما الدم من حاملي الأجسام مضادة لـمرض”كوفيد – 19″.ونص البيان الصادر عن مكتب العمدة وحكومة المدينة: “من أجل تحفيز التبرع بالبلازما، وضعت حكومة موسكو تحفزيات مادية للمتبرعين التالية: 1250 روبلاً لكل 150 ملل من البلازما، و5000 روبلا مقابل 600 ملل.يجب أن […]

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