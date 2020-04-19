إنفوغرافيك.. حكم صيام شهر رمضان المبارك في زمن كورونا

2020/04/19 | 11:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوضح انفوغرافيك هذا اليوم فتاوى مراجع الدين العظام في زمن جائحة “كورونا” واجوبتهم حول السؤال الذي يدور في اذهان كافة المسلمين عن حكم صيام شهر رمضان المبارك في الظروف الراهنة مع انتشار هذا الوباء الذي انتشر في جميع انحاء الكرة الارضية.

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