وفد من حكومة اقليم كردستان يصل الى بغداد لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية

2020/04/19 | 11:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

وصل وفد من حكومة اقليم كردستان الى بغداد لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية مع الحكومة الاتحادية.

ويضم الوفد وزير المالية آوات شيخ جناب ووزير التخطيط دارا رشيد و وزير الاقليم خالد شواني ، اضافة الى اوميد صباح رئيس ديوان حكومة الاقليم.

وقال خالد شواني في تصريح صحفي تابعته "الاقتصاد نيوز" ، وصلنا اليوم الى بغداد لمناقشة تجاوز الازمة الاقتصادية التي تواجه العراق واقليم كردستان مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية”.

واضاف، “سنبحث اليوم الاتفاق النفطي مع الحكومة الاتحادية وسبل تخفيض انتاج النفط والاستحقاقات المالية لاقليم كردستان، مع نائبي رئيس الوزراء لشؤون الطاقة والمالية ووزارة النفط كما سنلتقي رئيس الوزراء ورئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي”.

وتابع شواني “نحن نريد تجاوز الازمة الاقتصادية الراهنة بالاتفاق مع الحكومة الاتحادية ، ونحن متلزمون باتفاقنا السابق مع الحكومة الاتحادية حول تسليم 20 الف برميل نفط يومياً الى شركة سومو، وسنسعى في اجتماعاتنا مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية الى تجاوز الازمة الاقتصادية الراهنة”.

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