العراق.. البصرة تسجّل ارتفاعًا جديدًا بإصابات كورونا

2020/04/19 | 11:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت صحة محافظة البصرة، اليوم الاحد، عن تسجيل 17 اصابة جديدة بفيروس كورونا.وقالت الدائرة في بيان تلقت يس عراق نسخة منه، إن “الموقف الوبائي لمحافظة البصرة الخاص بحالات مرض الكورونا ليوم2020/4/19 كالتالي:(الحالات الموجبة الجديدة17، الحالات التي تماثلت للشفاء الجديدة6، ولايوجد وفيات”.واضافت، أن “عدد الحالات الموجبة التراكمية= 258( 17 وفيات+ 120شفاء […]

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