نائب بالفتح: استمرار التواجد الأميركي شكل من اشكال الاحتلال

2020/04/19 | 11:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعتبر النائب عن تحالف الفتح ثامر ذيبان، الأحد، وجود القوات العسكرية الأمريكية شكلا من أشكال احتلال الأراضي العراقية، داعيا الحكومة إلى إعلام مجلس النواب عن عديد القوات الأمريكية وطبيعة ومهامها وعملها.وقال ذيبان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تواجد أي قوات أجنبية يكون بموافقة الحكومة كون العراق بلد ذات سيادة”، معتبرا أن “عدم امتثال الولايات […]

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