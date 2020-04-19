وزير الخارجية الإيراني يتلقي بشار الأسد غداً في دمشق

2020/04/19 | 11:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، غدا الاثنين، العاصمة السورية دمشق، وسيلتقي الرئيس السوري بشار الأسد.وذكرت الخارجية الإيرانية، في بيان مقتضب، اليوم الأحد، أن “جواد ظريف يزور دمشق الاثنين ويلتقي الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية وليد المعلم لبحث أوضاع المنطقة والعلاقات الثنائية والحرب على الإرهاب”.

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