الهلال الاحمر الايراني: الحظر الاميركي يعرقل جهود مكافحة كورونا

2020/04/19 | 11:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت مسؤولة في جمعية الهلال الاحمر الايراني بان الحظر الاميركي ضد ايران يعرقل الجهود المبذولة في سياق مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وقالت مديرة التخطيط والعمليات الدولية في جمعية الهلال الاحمر الايراني منصورة باقري في تصريح ادلت به لقناة “ان اج كي” اليابانية، ان الكثير من مشاريع الجمعية ومنها الانشطة في المستشفيات في ايران يتم توفير […]

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