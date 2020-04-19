2020/04/19 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي عبدالاميرالركابي عاش العراق خلال القرن المنصرم من تاريخه دون ان تتبلور فيه رؤية للذات، أي "وطنية عراقية ازدواجية تحولية" تماثله بنية وكينونة،بدل ذلك فرضت عليه الاستعاضة بوطنية مستعاره حزبية ايديلوجية.



هذه الظاهرة تعود أسبابها من جهة، وبالدرجة الأولى، الى عدم اكتمال تشكله الوطني، ففي بداية القرن المنصرم، وبالذات بعد عقدين على بدايته حين حل الاحتلال الإنكليزي على البلاد، كان التشكل الوطني قد قطع......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يُعدم العراق بفبركتهِ اُحادِياً؟/4 - عبدالامير الركابي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يُعدم العراق بفبركتهِ اُحادِياً؟/4 - عبدالامير الركابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).