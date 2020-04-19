المغتصبة قربان على مذبح العنف المعمم - مراد حاجي

2020/04/19 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مراد_حاجي إن ما يشد الانتباه في قضية الاغتصاب التي أثارت الرأي العام في الأيام الفارطة هو مشاركة نساء في الإيقاع بالضحية ومساعدتهن للجاني في بعض الروايات إضافة إلى مواكبتهن للجريمة دون أي تعاطف مع الفتاة.



وقد تساءل الكثيرون لم شاركت هؤلاء في الجريمة أو شاهدن دون أي تدخل؟ هنا يحضرني ما يقوله "روني جيرار" في حديثه عن مثلث الرغبة أي الراغب والمرغوب والمنافس.



ويمكن القول إن الثنائي الأول حاضر من خلال المعتدي ......

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