حملة إعتقالات تطال ناشطين وشخصيات في تظاهرات ذي قار

2020/04/19 | 11:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ ذي قار أفاد مصدر محلي، الاحد، بأن الأجهزة الامنية تنفذ حملة إعتقالات واسعة في المحافظة، بحق ناشطين في التظاهرات والاحتجاجات العراقية.وقال المصدر، لـ"كلكامش برس"، بأن "القوات الأمنية نفذت عملية مداهمة لبيوت أحد الناشطين في قضاء الغراف، ولكنها لم تعتقله، في الوقت الذي تجري فيه عملية أمنية مماثلة في عدد من مناطق المحافظة ضد مشاركين بارزين في التظاهرات".وأوضح المصدر، أن "منفذي عملية الاعتقال، هم أجهزة أمنية إستخبارية على عالي المستوى، بدأت قبل أيام عملها في المحاظفة، بهدف إجهاض الحراك الشعبي الذي إنطلق منذ عدة أشهر".وكانت ذي قار قد شهدت مطلع الشهر الجاري، حملة لكسر الحظر في تظاهرات، لكنها انتهت بمواجهات سقط فيها قتلى وجرحى، أعقبها عملية أعتقالات لعدد من المشاركين بحملة كسر الحظر.

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