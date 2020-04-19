لجنة الصحة والسلامة تعقد اجتماعا لمناقشة حظر التجوال ودعم الكوادر الصحية

2020/04/19 | 11:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الأحد، اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي لمناقشة حظر التجوال ودعم الملاكات الصحية.وينتهي حظر التجوال الوقائي في العراق جراء جائحة كورونا وسط ترجيحات قوية بتمديده.وقال رئيس خلية الأزمة الحكومية وزير الصحة جعفر علاوي “سنرفع مقترحاً إلى مجلس الوزراء يقضي بتخفيف حظر التجوال في شهر رمضان

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