بسبب كورونا.. حملة “وعي” تواصل عمليات التعفير وإغاثة المتضررين في الديوانية

2020/04/19 | 11:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل حملة وعي للحشد الشعبي، الاحد، تعفير الاحياء السكنية واغاثة العوائل المتضررة وتوزيع مواد طبية بسبب جائحة كورونا في محافظة الديوانية.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان ” الحشد الشعبي والمتطوعين عفروا خمس مناطق جديدة في الديوانية للوقاية من جائحة كورونا والحد من انتشارها في الديوانية “، مبينا ان “عمليات التعفير شملت

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