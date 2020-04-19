2020/04/19 | 11:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية تحذر من تفشي فيروس كورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية تحذر من تفشي فيروس كورونا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).