الحشد ينفذ حملة تعفير وتوعية في منطقة أبو دشير ببغداد

2020/04/19 | 12:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادنفذت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، حملة تعفير وتوعية في منطقة أبو دشير ببغداد للوقاية من فايروس كورونا.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه” ضمن عملية كبح الجائحة نفذ اللواء 14 للحشد الشعبي حملة تعفير واسعة للوقاية من تفشي فايروس كورونا في منطقة أبو دشير ببغداد”.وأضاف البيان، أن “الحملة […]

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