2020/04/19 | 12:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت القوات الأمريكية باب التسجيل لدورات عسكرية للسكان المحليين ومن عناصر تنظيم “قسد” التي تعمل بإمرتها، في محافظة الحسكة مقابل راتب شهري يصل إلى 350 دولارا أمريكيا، مايعتبر مبلغا كبيرا مقارنة بالظروف الحياتية الصعبة التي سببها الحصار على سوريا.يأتي هذا الإجراء بعد أن عززت القوات الأمريكية تواجدها في محافظة الحسكة، ودفعت بتعزيزات جديدة إلى قاعدة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد ميداني سوري: أمريكا وجيشها المزعوم سيلقون مقاومة شعبية لامثيل لها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد ميداني سوري: أمريكا وجيشها المزعوم سيلقون مقاومة شعبية لامثيل لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).