2020/04/19 | 12:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا عضو لجنة الزراعة البرلمانية جمال فاخر، الاحد، الحكومة ووزارة الزراعة لتوسعة الخطة الزراعية للمحاصيل الستراتيجية بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الموازنة الاتحادية، مشيرا الى الى تجربة العام الماضي كانت لها مردودات ايجابية مهمة في تغطية الحاجة المحلية في ظل المشاكل الحالية كوباء كورونا والازمة الاقتصادية.

وقال فاخر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "نظرا لكمية الامطار الوفيرة التي رافقت الموسم الزراعي الماضي فقد تم توسعة المساحات الزراعية على حساب الخطة المقررة، ورغم حرصنا على اهمية التقيد بالخطط الزراعية والحصص المائية الا ان وفرة المنتوج اصبح امرا واقعا وخاصة في ظل الظروف الحالية والحاجة الى تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني بخزين ستراتيجي لحالات الطوارئ وخاصة لمحصولي الحنطة والشعير وكما يحصل اليوم من نجاح في دعم الحاجة الملحية لتلك المحاصيل في ظروف انتشار وباء كورونا والازمة الاقتصادية العالمية".

واضاف، ان "التجربة السابقة تجلعنا نشعر بالقناعة الكاملة لشمول المساحات المزروعة خارج الخطة الزراعية للموسم الحالي لمحصول الحنطة بالتسويق الى سايلوات وزارة التجارة دعما للاقتصاد المحلي والاقتصاد الوطني".واضاف فاخر، ان "شمول تلك المساحات بالتوسعة، نعتقد انه من الضروي ان يكون الخطوة الحالية وعدم التوقف عندها فقط، بل التقدم وصولا الى توسعة الخطة الزراعية و المساحات المشمولة فيها مستقبلا للمحاصيل الستراتيجية كالحنطة والشعير خصوصا وباقي المحاصيل الزراعية عموما، مستفيدين من الظروف المناخية ووفرة المياه، لدعم القطاع الزراعي والاستفادة منه كمصدر دائم لتمويل الموازنة بالسنوات المقبلة، لتجاوز مرحلة الاعتماد على مورد النفط فقط".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بالزراعة البرلمانية يدعو لتوسعة الخطة الزراعية لدعم واردات الموازنة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بالزراعة البرلمانية يدعو لتوسعة الخطة الزراعية لدعم واردات الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).