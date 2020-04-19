في خطوة مثيرة: محافظة تحتل مراكز متقدمة في عدد الإصابات تتجه لرفع الحظر كليًا.. هل سيطرت على الفيروس؟

2020/04/19 | 12:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد في خطوة مفاجئة، طالب مدير عام صحة محافظة السليمانية، حكومة إقليم كردستان برفع الحظر كليًا عن المحافظة، لتكون اول محافظة تذهب إلى هذا الخيار بعد انخفاض الإصابات تدريجيًا في المحافظة بالرغم من حجزها مركزاً متقدمًا في خارطة الإصابات في العراق مع بغداد والنجف والبصرة.وقال مدير عام صحة محافظة السليمانية، صباح […]

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