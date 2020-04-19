السليمانية تطلب بشكل رسمي رفع حظر التجوال عنها وإعادة الحياة الى طبيعتها

2020/04/19 | 12:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأعلن مدير عام صحة محافظة السليمانية، صباح هورامي، اليوم الاحد، تقديمه طلبا إلى حكومة إقليم كردستان لرفع حظر التجوال عن المحافظة كليا.وقال هوارمي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، “قدمنا طلباً إلى رئاسة مجلس الوزراء لإعادة الاوضاع الى طبيعتها ورفع حظر التجوال عن المحافظة بشكل كامل”.واضاف، أن “السليمانية لديها 6 إصابات بفيروس […]

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