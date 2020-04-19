رئيس أركان الجيش يصل كركوك للإشراف على عملية خاصة ضد داعش

2020/04/19 | 12:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس اركان الجيش العراقي الفريق عثمان الغانمي، الاحد، الى محافظة كركوك، بالتزامن مع توتر الأوضاع في المحافظة المتنازع عليها، إثر تصاعد لهجمات تنظيم داعش.وقالت مصادر، في حديث مقتضب تابعته “العهد نيوز”، ان الغانمي اجتمع مع القادة الامنيين في كركوك، لدراسة عملية مرتقبة من قبل الجيش العراقي والحشد الشعبي صوب مناطق جنوبي المحافظة بخاصة […]

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